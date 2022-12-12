Псковская область вошла в топ-10 рейтинга региональных общественных палат за 2022 год

22:58, 12 декабря 2022, ПАИ

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Общественная палата РФ и рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» (RAEX) подготовили пилотный рейтинг региональных общественных палат (2022 год). Рейтинг, задача которого показать, насколько полно Общественная палата региона реализует свои функции и полномочия, был представлен 8 декабря на пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации.

Методика рейтинга позволяет рассмотреть Общественную палату как эффективный инструмент развития гражданского общества. Среди исследуемых факторов составители рейтинга особенно выделяют медиаактивность, активность членов Общественной палаты, материальную обеспеченность и информационную открытость.

Псковская область вошла в топ-10 рейтинга по критериям «активность членов палаты» и «взаимодействие с ОП РФ».

Абсолютными лидерами, по мнению RAEX и Общественной палаты России, стали региональные общественные палаты Тульской области (первое место), Республики Татарстан (второе место) и Ульяновской области (третье место).

В топ-10 лидеров основного рейтинга также вошли Ленинградская, Московская, Псковская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область и Чувашская Республика.

Все регионы, которые входят в топ-10 основного рейтинга, получили оценки выше среднего по большинству из семи групп критериев.