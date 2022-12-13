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Общество

В Острове отдали дань памяти подвигу подпольщиков

Школьники ко дню памяти подготовили вокально-театральную постановку. Фото: «Островские вести»

Сегодня, 12 декабря, исполнилось 80 лет со дня гибели Героя Советского Союза Клавдии Назаровой и её товарищей по подполью, сообщает районная газета «Островские вести».

В этот день по традиции островичи старших и младших поколений чтят память отважной островички, сумевшей сплотить молодёжную подпольную организацию и встать на защиту малой родины.

В Доме детского творчества, носящего имя Героя Советского Союза К. И. Назаровой, собрались родные и близкие подпольщиков — дочь Милы Филипповой Инна Степанова и правнучка Милы Филипповой Мила, ветераны пионерского движения — почётный гражданин города Острова, председатель Совета ветеранов педагогического труда Любовь Рубенис, представители администрации Островского района, воины островского гарнизона, представители молодёжных общественных организаций города, чтобы ещё раз вспомнить об отважной патриотке, о подвигах, которые совершали островские подпольщики.

С приветственным словом к молодёжи, к гостям мероприятия обратилась первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская. Она отметила, что день гибели руководителя островского подполья и подпольщиков островичи свято чтут: «По маленьким крупицам, эпизодам, документам, бережно собранным и сохранённым, мы собираем историю народа. Участники островского подполья — одна из её частиц. Вместе с руководителем Клавой Назаровой они внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне, придали уверенности в борьбе с оккупантами местным жителям. И эту историю островичи бережно хранят и передают из поколения в поколение».

Юлия Анатольевна отметила, что и сегодня у администрации Островского района, у юного поколения нет важнее задач, чем помнить, чтить и беречь историю края, передавать её последующим поколениям, потому что без прошлого не может быть будущего. Замглавы муниципалитета рассказала, как сегодня потомки поколения победителей чтут память героев, в частности о реконструкции сквера, где установлен памятник Герою Советского Союза Клавдии Назаровой.

Юлия Колпинская вручила молодому поколению триколор — флаг Российской Федерации, переданный военнослужащими СВО, находящимися на Украине, с пожеланиями и обращениями к молодому поколению.

Слова благодарности героям-подпольщикам за мирную и свободную жизнь прозвучали в выступлениях ветерана вооружённых сил, поэта Геннадия Смирнова, который прочитал свои стихи о Клаве Назаровой, директора Островской центральной районной библиотеки Татьяны Андреевой, поделившейся воспоминаниями о Клаве Назаровой, ветеранов пионерского движения, с которыми она была знакома.

Участники памятного мероприятия минутой молчания почтили память островских молодогвардейцев.

Затем театральная студия Дома детского творчества, воспитанники ДДТ рассказали участникам мероприятия о деятельности комсомольской подпольной организации Острова и её руководителе. Творческие номера, тематика которых связана с Великой Отечественной войной, показали кружковцы ДДТ. На вечере состоялась премьера песни на стихи поэта Геннадия Смирнова «Островские мосты».

В заключение мероприятия по традиции состоялось торжественная церемония посвящения обучающихся школ города в ряды Юнармии. Ребята дали клятву беречь и любить свою Родину, готовить себя к её защите. Значки и юнармейские книжки ребятам вручили почётные гости мероприятия — дочь Милы Филипповой Инна Степанова, почётный гражданин города Острова Любовь Рубенис, представители администрации Островского района.

С напутственными словами к молодёжи обратился заместитель командира воинской части № 35700 по военно-политической работе подполковник Евгений Чистикин. Он призвал юнармейцев продолжать славные традиции юнармейского движения, быть достойными героев Великой Отечественной войны и дня сегодняшнего, таких, как острович Денис Скакуновский, лейтенант, заместитель командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которому недавно президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России за героизм и мужество, проявленные во время СВО на Украине.

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