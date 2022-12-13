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Общество

Российских туристов оставили без скидок при бронировании отелей на 2023 год

Отельеры решили изменить ценовую политику при раннем бронировании и уменьшили размер скидок или отменили их при раннем бронировании на летний сезон 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

«Гостиницы стали реже прибегать к акциям раннего бронирования, предполагающим продажу номеров зимой на весенне-летний сезон с дисконтом. Отели в этом году предпочитают загружать на следующий сезон стандартные тарифы», — отметила директор B2B-направления Ostrovok.ru Дарья Кочеткова.

Эксперты рынка добавили, что число отелей, которые раньше предлагали скидки при раннем бронировании, сократилось почти в три раза. При этом раннее бронирование, которое традиционно начиналось в ноябре, помогало увеличить показатели глубины бронирования. Именно в этом случае продавалось практически половина всех номеров.

При этом некоторые участники рынка указали на то, что стратегия отельеров изменилась из-за нестабильной ситуации и сложностями в планировании. То есть владельцы отелей не могут спрогнозировать свои издержки с учетом изменения цен на услуги и продукты. Также до сих пор есть ограничения на авиасообщение с курортными регионами. Однако некоторые эксперты полагают, что политика отельеров изменилась из-за успешного летнего сезона. То есть, гостиницам нет смысла предоставлять большие скидки, так как они могут позже сдать номера значительно дороже.

В середине ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что стоимость проживания в турецких отелях летом 2023 года увеличится на 35-50% относительно аналогичного периода 2022 года. Повышение цен предсказали отельеры.

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