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Юнармейскому отряду ПсковГУ присвоено почётное имя участника специальной военной операции

Вручение сертификата родителям героя о присвоении отряду его имени. Фото: Псковское отделение Юнармии

В колледже Псковского государственного университета состоялось торжественное мероприятие, посвящённое присвоению юнармейскому отряду почётного наименования Героя специальной военной операции гвардии рядового Дмитрия Евсеева* и приёму студентов колледжа во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в региональном отделении Юнармии

На мероприятии присутствовали проректор ПсковГУ Светлана Воднева, представители общественных организаций, руководство, педагоги и студенты колледжа ПсковГУ, родители и близкие гвардии рядового Евсеева Дмитрия, военнослужащие, юнармейцы. 

Началось мероприятие с торжественного выноса флагов Российской Федерации, Юнармии и Псковского государственного университета. Далее проректор ПсковГУ Светлана Воднева вручила сертификат о присвоении юнармейскому отряду Псковского государственного университета имени Героя специальной военной операции, кавалера ордена Мужества гвардии рядового Евсеева Дмитрия Николаевича командиру отряда и родителям Дмитрия.

После состоялся приём новобранцев — студентов колледжа ПсковГУ во Всероссийское движение «Юнармия». Юнармейские книжки и значки новым участникам движения вручили председатель Псковской областной организации «Клуб генералов и адмиралов» генерал-лейтенант Валентин Костенко и директор колледжа ПсковГУ Мария Павлова.

*Дмитрий Николаевич Евсеев обучался с 2016 по 2020 год в колледже Псковского государственного университета по специальности «автоматизация технологических процессов и производств». После окончания обучения в колледже выбрал путь служения Отечеству. Дмитрий пошёл служить в армию, где заключил контракт и стал разведчиком 2-й гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации.
 

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