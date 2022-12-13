Телеканал «Культура» снял документальный фильм о внучке композитора Римского-Корсакова
На телеканале «Культура» вышла серия документального проекта, посвящённая внучке композитора Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В телевизионном документальном проекте «Невский ковчег. Теория невозможного» авторы рассказали о трагичной судьбе внучки композитора Н. А. Римского-Корсакова Ирины Головкиной.
Съёмки фильма частично проходили на территории музея-усадьбы Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше. В документальном проекте рассказывается о том, как в годы лишений и невзгод семья Ирины пыталась сохранить и сберечь наследие великого композитора.
Документальный фильм можно посмотреть по ссылке.
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Телеканал «Культура» снял документальный фильм о внучке композитора Римского-Корсакова
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