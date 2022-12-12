25 декабря в Великих Луках впервые пройдёт турнир по джиу-джитсу Jiu-jitsu Strela Cup (JJSC)

00:40, 13 декабря 2022, ПАИ

Впервые в Великих Луках 25 декабря пройдёт турнир по джиу-джитсу Jiu-jitsu Strela Cup (JJSC). Об этом сообщил Telegram-канал Luki-News.

Турнир направлен на развитие детского спорта в городе Великие Луки, джиу-джитсу в частности, а также на поддержку бойцов, которые в настоящий момент отстаивают честь нашей страны в зоне СВО.

Турнир будет проходить по адресу Великие Луки, ул. Евгения Клевцова, д. 4 в здании МАУ СШОР «Экспресс». Начало в 10:00.

Все вырученные денежные средства будут направлены на приобретение необходимых воинам вещей. Также 25 декабря на ул. Евгения Клевцова, д. 4 с 10 часов утра и до окончания соревнований будет открыт пункт сбора гуманитарной помощи.

Для зрителей вход свободный.