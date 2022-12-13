9% псковичей собираются продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами

08:55, 13 декабря 2022, ПАИ

Продлить себе новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% псковичей. При этом в большинстве трудовых коллективов декабрьские и январские отпуска коллег не вызывают негатива, сообщает сервис SuperJob.

5% возьмут отпуск до 31 декабря, а 4% — с 9 января. Не планируют удлинять новогодние каникулы 78% опрошенных, а 13% пока не определились. Чем выше доход респондентов, тем чаще они собираются в продолжительный зимний отпуск: среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. такие планы только у 3%, а среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс., — у 14%.

В целом по стране по сравнению с прошлым годом число любителей многодневного новогоднего отдыха практически не изменилось, а вот в доковидные времена каникулы продлевали чаще: в 2019 году — 15% работающих россиян. Отпуск в декабре неспроста берут чаще, чем в январе: финансово это выгоднее. Однако с точки зрения рабочих процессов конец года может быть менее удобен для отдыха: в это время многие заканчивают проекты, сдают отчеты и т. д. Именно поэтому каждый десятый пскович (10%), узнав об отпуске своего коллеги в конце декабря, отнесется к этому отрицательно. Напротив, 29% порадуются за сослуживца и оценят решение положительно. В том, что им все равно, признаются 54% опрошенных.

Чаще других негативно относятся к предновогодним отпускам коллег инженеры производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, логисты, а также руководители отделов и директора предприятий. Тех, кто против отдыха в конце декабря, среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. вдвое больше, чем среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. (16% против 7%). Опрошенные старше 45 лет разделяют негативное отношение к отпуску перед каникулами чаще, чем респонденты моложе 34 (12% против 8%).