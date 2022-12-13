Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

9% псковичей собираются продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами

Продлить себе новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% псковичей. При этом в большинстве трудовых коллективов декабрьские и январские отпуска коллег не вызывают негатива, сообщает сервис SuperJob.

5% возьмут отпуск до 31 декабря, а 4% — с 9 января. Не планируют удлинять новогодние каникулы 78% опрошенных, а 13% пока не определились. Чем выше доход респондентов, тем чаще они собираются в продолжительный зимний отпуск: среди россиян с доходом менее 50 тыс. руб. такие планы только у 3%, а среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс., — у 14%.

В целом по стране по сравнению с прошлым годом число любителей многодневного новогоднего отдыха практически не изменилось, а вот в доковидные времена каникулы продлевали чаще: в 2019 году — 15% работающих россиян. Отпуск в декабре неспроста берут чаще, чем в январе: финансово это выгоднее. Однако с точки зрения рабочих процессов конец года может быть менее удобен для отдыха: в это время многие заканчивают проекты, сдают отчеты и т. д. Именно поэтому каждый десятый пскович (10%), узнав об отпуске своего коллеги в конце декабря, отнесется к этому отрицательно. Напротив, 29% порадуются за сослуживца и оценят решение положительно. В том, что им все равно, признаются 54% опрошенных.

Чаще других негативно относятся к предновогодним отпускам коллег инженеры производств, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, логисты, а также руководители отделов и директора предприятий. Тех, кто против отдыха в конце декабря, среди россиян с доходом до 50 тыс. руб. вдвое больше, чем среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. (16% против 7%). Опрошенные старше 45 лет разделяют негативное отношение к отпуску перед каникулами чаще, чем респонденты моложе 34 (12% против 8%). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2022

Сенатор Елена Бибикова станет гостем «Серебряного дождя»

13 декабря 2022

ГОСТ для электросамокатов утвердили в России
13 декабря 2022

«Пыталовская Голландия» претендует на премию «Народное признание»
13 декабря 2022

Облачная и снежная погода ожидается в Псковской области 13 декабря
13 декабря 2022

Восстановлена подача электроэнергии в части районов Псковской области
13 декабря 2022

Луна не дала увидеть метеорный поток Геминиды в прошлом году и в этом году тоже не даст
13 декабря 2022

Телеканал «Культура» снял документальный фильм о внучке композитора Римского-Корсакова
12 декабря 2022

Юнармейскому отряду ПсковГУ присвоено почётное имя участника СВО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...