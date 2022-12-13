Восстановлена подача электроэнергии в части районов Псковской области

09:02, 13 декабря 2022, ПАИ

Со вчерашнего вечера Псковскую область накрыл сильный ветер со снегом. Такая погода ожидаемо привела к отключениям электричества в некоторых районах. Подача электроэнергии на утро 13 декабря полностью восстановлена, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников.

«В каждом муниципалитете, где были зафиксированы отключения, работали бригады энергетиков, которые оперативно восстанавливали подачу электроэнергии. Благодарю руководство и сотрудников Россетей за оперативность и профессионализм», - написал глава региона.

Сообщить об отсутствии электроснабжения можно по телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.