Псковичи рассказали о своих экопривычках

13:07, 13 декабря 2022, ПАИ

Участники группы филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») рассказали, какие экологические привычки у них есть, что им помогает беречь окружающую среду и как они приобщают к этому детей.

«В городе Пскове я живу с самого рождения и прекрасно помню центральную свалку, которая разрасталась с каждым днём. Вечные запахи и кричащие чайки... В то время было очень неприятно наблюдать, как продукция из пластика валялась почти везде, так как естественным путем она не разлагается. Сейчас все намного проще, можно сложить все в пакетик и вынести в контейнер», — делится участник сообщества Юрий Лебедев.

Его родные тоже придерживаются правил раздельного сбора мусора. Главное — донести до ребенка, что даёт соблюдение экологических привычек, научить его не бросать мусор где попало и рассказать о переработке вторсырья, считает мужчина.

Такого же мнения придерживается и 36-летний Александр Мушук, инженер Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина. Своих сыновей 6 и 11 лет он тоже учит экологическим привычкам: рассказывает о вреде пластика и пользе переработки. «Приучать детей — нелегко, — делится Александр. — Но супруга умеет найти подходящие слова».

Кроме пластика, семья Александра отдельно собирает макулатуру и стекло. «Летом у нас в деревне установили желтые контейнеры для пластика, тогда мы стали сортировать еще и пластик», — отмечает он.

А вот Ольга из Печорского района пришла к пониманию важности раздельного сбора мусора после поездок в Эстонию. «Видела, как у них это хорошо налажено. Там у жителей даже мысли не возникает кидать все в одно ведро. А с пластиком так вообще здорово – в каждом супермаркете есть пункты приема бутылок (пластик и стекло). За их сдачу дают небольшую сумму денег или чек, который можно использовать здесь же, в магазине», — вспомнила женщина.

Ольга добавила, что на данный момент её работа связана с благоустройством небольшого районного центра. Ей самой приходится учить людей разделять мусор и ответственно относиться к его сбору и размещению. Дети Ольги, как и она, придерживаются правил сортировки отходов. Этому способствуют среди прочего и экоуроки в школах.

Подписчика группы Артема с детства учили выбрасывать мусор в специально предназначенные для этого места. А к самому вопросу разделения он подошел уже в сознательном возрасте. «Стимулом для раздельного сбора мусора является желание хотя бы в мелочах помогать родному городу становиться чище», — поясняет он.

В «Экопроме» отметили, что все сходятся в одном: экокультуру надо прививать с детства. «За последнее время выросла экологическая сознательность граждан, но общество продолжает нуждаться в повышении культуры обращения с отходами. В деревнях по-прежнему выбрасывают скошенную траву и ветки в бытовые отходы, в контейнерах, предназначенных для пластика, появляются пищевые отходы и ТКО», — рассказали в организации.