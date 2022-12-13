Шесть единиц оружия изъяли за неделю псковские росгвардейцы

10:11, 13 декабря 2022, ПАИ

Шесть единиц оружия изъяли сотрудники Росгвардии в Псковской области с 5 по 11 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Всего за прошедшую неделю было проведено 15 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявлено 11 административных правонарушений.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.