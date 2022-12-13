Итоги года в сфере культуры обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная итогам года в сфере культуры, проходит в медиацентре ПАИ 13 декабря.
Сколько культурно-массовых мероприятий состоялось в этом году в Псковской области, к каким готовиться в следующем году, какую оценку получит регион за реализацию профильного нацпроекта, эффективно ли работает «Пушкинская карта», где и как провести новогодние праздники.
Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
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