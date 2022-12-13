Сенатор Елена Бибикова станет гостем «Серебряного дождя»

10:17, 13 декабря 2022, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова.

Единый социальный фонд. С 1 января начинает работать социальный фонд, который объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Какая польза россиянам от гиганта?

На каких условиях в 2023 году будет начисляться пенсия и кто сможет уйти на отдых досрочно?

Индексация пенсий: опережает или догоняет инфляцию?

Новая заморозка накопительной части пенсии: сберегут или отнимут?

Единое пособие на рождение и воспитание ребенка: когда, кому и при каких условиях?

О скрытых деталях работы пенсионной системы, накоплениях пенсий и возможностях получить все, что должно дать государство, в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.

