Объявлен конкурс на логотип празднования 700-летия Гдова

12:02, 13 декабря 2022, ПАИ

Гдовский музей истории края, администрация района и редакция газеты «Гдовская заря» объявляют конкурс на логотип празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«Подумайте, что именно вы представляете, какие образы видите, когда говорите о Гдове, какие символы, объекты, графические линии приходят вам на ум. Мы не ограничиваем творцов и представляем необъятное поле для фантазии», - предлагают жителям региона.

Жюри конкурса, членами которого станут архитекторы, дизайнеры и художники из разных городов России, будут онлайн оценивать работы. «Надеемся, что среди конкурсных предложений будут и такие, которые можно и дальше, после праздника, использовать как логотип Гдова», - отметили организаторы.

Работы могут быть выполнены в самых разных стилях, но обязательно с пояснением смыслов, заложенных в рисунке. Работы на листах формата А3 и А4 принимают в музее. «Хорошо, если дополнительно поступит работа и в электронном виде. Подробнее о конкурсе в сообщениях группы https://vk.com/allgdov или по телефону редакции: 21-560», - уточнили в «Гдовской заре».