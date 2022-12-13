Что делать при заболевании гриппом, рассказали псковичам

10:38, 13 декабря 2022, ПАИ

Что делать при заболевании гриппом, рассказали псковичам в региональном управлении Роспотребнадзора.

Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату.

На прошедшей неделе превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 14,4 %, 3-6 лет – на 11,7 %, 7-14 лет – на 73 %, у взрослых – на 83,5 %.

В Пскове за прошедшую неделю превышение эпидпорога также отмечено во всех возрастных группах: у детей до 2 лет – на 93,3 %, 3-6 лет – на 35,8 %, 7-14 лет – на 144,7 %, у взрослых – на 98,1 %.

«Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма», - советуют специалисты.

Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента, предупредили псковичей.

«Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме того, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше. При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду скорой помощи. При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку», - заключили в Роспотребнадзоре.