Водитель Lifan устроила ДТП в Пскове

10:41, 13 декабря 2022, ПАИ

ДТП произошло у дома № 91 на улице Николая Васильева в Пскове 12 декабря в 8:05. 43-летняя женщина, водитель автомобиля Lifan Smily, не выбрала безопасные условия для движения, не справилась с управлением и совершила столкновение с Renault Logan под управлением 40-летнего водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД по Псковской области.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Lifan. После осмотра ее отпустили домой.