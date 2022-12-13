40 млн рублей потратили по «Пушкинским картам» псковские студенты и школьники

12:05, 13 декабря 2022, ПАИ

40 млн рублей потратили по «Пушкинским картам» студенты и школьники Псковской области, сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«По состоянию на 1 ноября потрачено более 40 млн рублей по тем картам, которые выпущены на территории Псковской области», - уточнила Ольга Тимофеева.

«Самые востребованные направления, в том числе среди псковских ребят, - Москва и Петербург. Они выезжают туда и там тратят деньги. В Пскове востребовано посещение музеев по этой карте. Плюс много разработано культурных маршрутов, куда ребята могут даже целым классом по «Пушкинской карте» поехать», - рассказала Ольга Тимофеева.

Однако из-за нежелания родителей регистрировать ребенка на «Госуслугах» не все школьники могут получить свою карту, добавила председатель комитета.