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Общество

Сыры от себежского фермера можно приобрести на «Вкусной пятнице» РСХБ

Фото РСХБ

«Вкусная пятница» проходит в Псковском филиале Россельхозбанка (улица Некрасова, 44а) сегодня с 11:00 до 15:00. Псковичи смогут приобрести твердые, полутвердые и мягкие авторские сыры, которые производит семья фермеров Ершовых из Себежа, сообщили в банке.

«Изготовление сыра – это наш семейный бизнес. Мы создаем очень вкусные и качественные сыры, вкладывая свою любовь и душу в каждую головку сыра. Мой отец Дмитрий Ершов увлеченно занимается этим делом уже пятый год. На своей сыроварне в Себеже мы ежедневно перерабатываем до полутонны молока, которое производят коровы и козы на наших собственных фермах», - прокомментировал фермер сыроварни из Себежа Даниил Ершов.

Производство сыров, по словам Даниила Ершова, - это трудоемкое занятие, которое требует много сил и знаний. Сыровары из Себежа используют как классические рецепты, так и особенные, привезенные из путешествий с Канарских островов, из Европы.

Реализуют фермеры Ершовы свои авторские сыры в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Великих Луках.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести натуральные продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.

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