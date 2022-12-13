Назван средний возраст работников культуры в Псковской области

12:15, 13 декабря 2022, ПАИ

Средний возраст работников культуры в Псковской области - 50 лет, сообщила председатель профильного комитета Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Нужно срочно омолаживать, - отметила Ольга Тимофеева. - Не хватает поступающих в этой сфер в средние специальные учреждения, в вузы. Не хватает солистов в хорах, музыкантов. Хотя по количеству воспитанников школ искусств мы не отстаем. Их в области более 13 тысяч».

Кроме того, по словам Ольги Тимофеевой, разработан проект детской филармонии. «Будут созданы два коллектива-спутника — Губернаторского симфонического оркестра и ансамбля «Псков». Будем растить их с нуля, надеемся, что возможность для детей выступать на сцене потом поможет им выбрать им соответствующую профессию», - сказала председатель комитета.