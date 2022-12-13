До -12 градусов прогнозируют в Псковской области 14 декабря

12:38, 13 декабря 2022, ПАИ

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До -12 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 14 декабря. Как сообщает Псковский гидрометцентр, в среду на территории региона ожидается облачная погода с прояснениями.

Местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха по области ночью составит от -12 до -7 градусов, днем – от -8 до -3.

Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что после 14 декабря в Псковской области ожидается похолодание: ночные температуры могут достигать -15 градусов, а дневные будут в районе -10.