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Общество

Псковский губернатор освободил семьи мобилизованных от платы за детсады

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, который конкретизирует меры поддержки жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации, военнослужащих – участников специальной военной операции, а также членов их семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Изменения затронули третий пункт указа, согласно которому семьи мобилизованных освобождаются от платы в дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Псковской области. К муниципальным учреждениям теперь добавились федеральные образовательные организации, государственные организации, находящиеся в ведении региона, а также частные детские сады, участвующие в мероприятиях по созданию дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, теперь предусмотрено первоочередное зачисление детей мобилизованных в государственные дошкольные образовательные организации, находящиеся в ведении Псковской области. Ранее мера распространялась только на муниципальные детские сады.

Отметим, что тема освобождения семей мобилизованных от оплаты детского сада была поднята на встрече губернатора Михаила Ведерникова с уполномоченными по работе с семьями мобилизованных в муниципалитетах. Она прошла накануне, в День Конституции, 12 декабря. Михаил Ведерников поддержал предложение уполномоченных и заявил, что с момента вступления в силу данной меры поддержки пользователям будет сделан перерасчет.

Полный текст Указа губернатора Псковской области.

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