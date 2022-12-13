Женщина пострадала в результате ДТП в Пскове

13:15, 13 декабря 2022, ПАИ

ДТП произошло у дома № 86 на Крестовском шоссе в Пскове. Водитель микроавтобуса Peugeot не справился с управлением и съехал в кювет с последующим наездом на дерево. Об этом сообщает телеграмм-канал «Псковская сводка».

Прибывшие на место происшествия спасатели обесточили автомобиль.

В результате ДТП пострадала 75-летняя женщина - пассажир, помощь ей оказывают на месте, решается вопрос о госпитализации в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.