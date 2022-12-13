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Культура

Черкесскую шашку передали таможенники псковскому музею

Черкесскую шашку, украшенную серебром, костью и бархатом, передали в Псковский музей-заповедник сотрудники таможенной службы Северо-Западного федерального округа, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудники таможни задержали в этом году человека, который пытался провезти клинок через границу Российской Федерации. После долгих судебных разбирательств и юридических процедур шашка была изъята и передана в полное владение Псковскому музею-заповеднику.

По словам генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой, шашка теперь обретет новую жизнь. Сначала предстоит длительный процесс изучения, но уже после первичного осмотра специалисты поняли, что это ценный экспонат. Сама шашка украшена червленым серебром и костяными вставками с резьбой, ножны - темным бархатом. На рукояти шашки можно увидеть вензель Николая II.

Начальник службы организации таможенного контроля Кирилл Красильников заявил, что Псковский музей-заповедник является одним из приоритетных музеев для таможенной службы Севереро-Западного федерального округа. Также он рассказал, что за все время сотрудничества таможня передала в коллекцию музея более 200 предметов.

Данный экспонат будет представлен широкой публике на выставке «Чести своей никому не отдам», посвященной Отечественной войне 1812 года. Выставка откроется 14 декабря.

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