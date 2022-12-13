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Культура

Итоги работы областного комитета по ОКН обсуждают в ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам работы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.

Какие значимые проекты реализованы в регионе в этом году? Что в планах на следующий год?

Об этом и многом другом поговорим с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком.

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