Итоги работы областного комитета по ОКН обсуждают в ПАИ
Пресс-конференция, посвященная итогам работы комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, проходит в медиацентре Псковского агентства информации.
Какие значимые проекты реализованы в регионе в этом году? Что в планах на следующий год?
Об этом и многом другом поговорим с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Нэдиком.
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