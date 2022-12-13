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Общество

В Госдуме подготовили поправки о запрете на принуждение к сдаче биометрии

Ко второму чтению подготовлены поправки к законопроекту о единой биометрической системе, которые предусматривают запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии и ответственность за такие действия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в письме к спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) выступает за безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации, а также настаивает на запрете сбора биометрических данных детей.

«Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия. Прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии. Вводится запрет на любую дискриминацию таких людей», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

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