Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения

15:52, 13 декабря 2022, ПАИ

Закон, который продлевает мораторий на привлечение российских компаний и физлиц к административной ответственности за отдельные нарушения валютного законодательства, произошедшие из-за западных санкций, приняла Госдума. Мораторий будет действовать до конца 2023 года.

В настоящее время до конца текущего года установлен мораторий на привлечение резидентов РФ, которые не смогли выполнить требования валютного законодательства из-за санкций иностранных государств, к ответственности за нарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что это касается незаконных валютных операций, невозврата валютной выручки, ненадлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговому договору, невозврата денежных средств за неввезенные товары.

Принятый Госдумой закон также исключает применение административной ответственности к резидентам, которые из-за западных санкций не смогли своевременно выполнить требования валютного законодательства и сумма денежных средств превышает 100 миллионов рублей, а их действия или бездействие не подлежат уголовному наказанию.

Правительство объясняло необходимость продления моратория усиливающимся санкционным давлением недружественных государств на РФ, в том числе на российские компании, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность.

Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.