Сладости и одежду передали псковские организации бойцам СВО

15:49, 13 декабря 2022, ПАИ

Сладости и одежду для бойцов СВО передали псковские организации, сообщает Telegram-канал «Мы вместе».

«Штаб «Мы вместе» продолжает принимать гуманитарную помощь от жителей Псковской области для мобилизованных и военнослужащих граждан, находящихся в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Из детского сада №47 передали сладости, чай, сахар, носки, конфеты, кофе, консервы, средства личной гигиены, футболки и письма. А Псковский городской совет ветеранов собрал посылки с продуктами питания быстрого приготовления, конфетами, консервами, печеньем, чаем, средствами личной гигиены и одеждой.