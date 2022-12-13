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Общество

Сладости и одежду передали псковские организации бойцам СВО

Сладости и одежду для бойцов СВО передали псковские организации, сообщает Telegram-канал «Мы вместе».

Фото здесь и далее: Telegram-канал штаба «Мы вместе»

«Штаб «Мы вместе» продолжает принимать гуманитарную помощь от жителей Псковской области для мобилизованных и военнослужащих граждан, находящихся в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Из детского сада №47 передали сладости, чай, сахар, носки, конфеты, кофе, консервы, средства личной гигиены, футболки и письма. А Псковский городской совет ветеранов собрал посылки с продуктами питания быстрого приготовления, конфетами, консервами, печеньем, чаем, средствами личной гигиены и одеждой.

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Сладости и одежду передали псковские организации бойцам СВО

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