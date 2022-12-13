Слияние ПФР и ФСС позволит принимать псковичей в режиме одного окна

16:27, 13 декабря 2022, ПАИ

Объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования связано с оптимизацией и улучшением качества предоставления услуг, сказала заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Гость студии отметила, что раньше люди были вынуждены обращаться сначала за компенсацией ущерба по здоровью, а потом за пенсией по инвалидности, и все это проходило в разных фондах. Теперь же человек сможет сэкономить время и сделать все, находясь в одном месте.

«Но при этом изначально шел разговор о том, что не будет жесткой оптимизации – фактически сохраняется кадровый потенциал двух фондов, но, единственное, будет один, конечно, руководитель, один главный бухгалтер, но структура остается та же», - отметила Елена Бибикова.

Сенатор подчеркнула, что единый фонд с 1 января будет иметь название «Фонд пенсионного и социального страхования».

Она добавила, что слияние фондов произведено, во-первых, в целях улучшения качества предоставляемых услуг. «Это переход к социальному казначейству, когда люди все больше переходят к проактивному формату, а именно обращаются в электронном виде, через портал государственных услуг. Во-вторых – это то, что и для работодателя станет некоторым упрощением: вместо платежей во все фонды будет одна платежка, а казначейство затем будет распределять платежи», - пояснила Елена Бибикова.

«Самый главный итог – то, что люди не заметят, что произошло слияние, это очень важно: не ухудшилось обслуживание, не ухудшилось качество предоставляемых услуг. Мы надеемся на то, что будут сокращены сроки, будет единая цифровая платформа и услуги будут своевременно, качественно, в полном объеме предоставлены. Поэтому беспокойства не должно быть у наших граждан», - скзаала она.

Все специалисты будут принимать граждан в режиме одного окна или в режиме онлайн. Сейчас к работе в новом формате готовят сотрудников фондов, заключила сенатор.