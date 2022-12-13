Юлия Пересильд рассказала о начале своей карьеры в Троицком соборе

16:43, 13 декабря 2022, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд рассказала о своей первой роли в фильме «Участок» в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь».

Звонок об утверждении на роль актриса получила, когда находилась в Троицком соборе. «Выхожу из собора, и мне звонят и говорят: «Мы вас утверждаем в фильм «Участок». И для меня этот фильм был не просто первой ролью в кино, не просто знакомством сразу и со всеми, не просто возможностью понаблюдать за великими артистами, не просто возможностью оказаться на съёмочной площадке и попытаться понять, что это за место такое, но это ещё и возможность, в том числе, материальная», – рассказала актриса.

Роль в фильме дала актрисе возможность поправить своё финансовое положение, так как в студенческие годы Юлия Пересильд испытывала нехватку денег. Вдобавок именно в этот период у неё заболели родители, и она хотела бросить попытки сниматься в кино.

«Я безмерно благодарна. Надо сказать, что у меня не было проб на этот проект. Увидели только мои фотографии, и по фотографиям меня утвердил режиссёр фильма. Саша Баранов и главный актёр Серёжа Безруков просто посмотрели фотографию, и Константин Львович Эрнст, который почему-то, посмотрев мою фотографию, сказал: «Ну, пусть будет она». И это очень сильно решило мою судьбу в дальнейшем», – вспомнила Юлия Пересильд.