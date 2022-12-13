Законопроект о повышении выплат псковским спортсменам рассмотрят депутаты

16:13, 13 декабря 2022, ПАИ

Псковским спортсменам, победившим на чемпионатах России, и их тренерам предложено выплачивать единовременное денежное вознаграждение из областного бюджета. Законопроект внёс в Собрание губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Размер выплаты, которая впервые может быть установлена в регионе, варьируется в зависимости от вида спорта: для дисциплин, включённых в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, – 100 тысяч рублей, если чемпионское звание завоёвано в неолимпийском виде спорта – 50 тысяч рублей. Тренеру чемпиона полагается единовременная денежная выплата, равная половине вознаграждения спортсмена.

Также проект закона предусматривает увеличение единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за высокие достижения в международных соревнованиях, эти выплаты не индексировались с 2009 года. В пояснительной записке, подготовленной правительственным комитетом по спорту, отмечается, что заранее рассчитать точную сумму бюджетных расходов, которые возникнут в случае увеличения выплат, невозможно – ситуация зависит от перспективы участия псковских спортсменов в соревнованиях и показанных там результатах.

Председатель регионального парламента Александр Котов направил законопроект в комитет по труду и социальной политике. Решение о рассмотрении вопроса на сессии примет Совет Собрания.