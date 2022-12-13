17 объектов культурного наследия выявили в Псковской области за год

21:31, 13 декабря 2022, ПАИ

17 новых объектов культурного наследия выявили в Псковской области в 2022 году. Всего на территории региона расположено 4 316 памятников культуры. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«С 1998 года была проделана большая работа, и она не завершена. При этом 17 объектов культурного наследия выявили в этом году, а основной упор идёт на археологию», — отметил он.

В списке объектов культурного наследия теперь значится хозяйский корпус ансамбля Спасо-Мирожского монастыря и жилой дом А. Р. Горша на улице Леона Поземского в Пскове, четыре объекта в Печорах.

Кроме того, к объектам культурного наследия отнесли каменного идола второй половины первого тысячелетия в Печорском районе, заготовку каменного креста XIV–XVII веков в Изборске, селище второй половины XVII – первой половины XX века в Пустошкинском районе, а также несколько курганных групп и одиночных курганов.

По словам эксперта, комитету предстоит работа по определению предмета охраны памятников, границ территорий, режимов использования и градостроительных регламентов, а также разработка охранных зон и определение зон регулируемой застройки.

«Мы входим в первую пятёрку регионов, где есть объекты ЮНЕСКО, которые создали специальную службу управления этими объектами для реализации плана и мероприятий, предусмотренных международными обязательствами Российской Федерации, и реализуют план на 100 %», — подчеркнул Вадим Нэдик.