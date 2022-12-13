Движение по Текстильному переулку в Пскове ограничат с 14 декабря

16:46, 13 декабря 2022, ПАИ

Одну полосу Текстильного переулка в Пскове закроют для движения автотранспорта с 14 по 16 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Ограничение связано с проведением дорожных работ. Движение будет запрещено по одной полосе проезжей части в районе дома № 3 (при движении от улицы Шоссейной в сторону дома № 4 в Текстильном переулке).

Кроме того, с 19 по 23 декабря будет закрыто движение в обратном направлении по одной полосе Текстильного переулка, в районе здания № 3 (при движении от дома № 4 в Текстильном переулке в сторону улицы Шоссейной).

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.