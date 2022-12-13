Движение по Текстильному переулку в Пскове ограничат с 14 декабря
Одну полосу Текстильного переулка в Пскове закроют для движения автотранспорта с 14 по 16 декабря. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.
Ограничение связано с проведением дорожных работ. Движение будет запрещено по одной полосе проезжей части в районе дома № 3 (при движении от улицы Шоссейной в сторону дома № 4 в Текстильном переулке).
Кроме того, с 19 по 23 декабря будет закрыто движение в обратном направлении по одной полосе Текстильного переулка, в районе здания № 3 (при движении от дома № 4 в Текстильном переулке в сторону улицы Шоссейной).
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок.
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