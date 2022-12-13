Количество псковских аптек в XIX веке подсчитали в архиве

17:55, 13 декабря 2022, ПАИ

Количество псковских аптек в XIX веке подсчитали в Госархиве Псковской области. Ответ на этот вопрос нашелся в памятной книжке Псковской губернии на 1893 год.

«Аптек в губернии 12. Кроме этих, так называемых вольных аптек, при Псковской уездной земской управе существует аптека с правом отпуска лекарств по заготовительным ценам и одна ветеринарная. Затем во всех уездах находятся аптечки при приемных покоях земских врачей и при фельдшерских пунктах. Сверх того, в г. Пскове имеются аптеки: а) при епархиальной Иоанно-Ильинской общине сестер милосердия; б) при Псковском кадетском корпусе; в) при военном лазарете 146-го пехотного Царицынского полка1; г) при духовной семинарии; д) при Псковской губернской земской больнице; е) на вокзалах Варшавской и Псково-Рижской железных дорог…» - сообщается в материалах.

Одна из аптек принадлежала вдове коллежского советника Эльме Петровне Зоргенфрей. Располагалась она на углу Сергиевской и Пушкинской. Как следует из «Заявления владелицы аптеки и заведения искусственных минеральных вод при ней Э.П. Зоргенфрей в Псковское раскладочное по промысловому налогу присутствие на выдачу промыслового свидетельства», «торговля производится медикаментами, прописываемыми врачами, и по мелочной торговле в ручную продажу хирургическими, перевязочными средствами и искусственными минеральными водами».



Находилась аптека в доме, где и жила семья Зоргенфрей. Был отдельный вход для посетителей. Сама аптека занимала всего одну комнату. Управлял ею сын владелицы, провизор Отто Густавович Зоргенфрей. Было в ней пять наемных приказчиков и другого персонала четыре человека.