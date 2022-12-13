Псковская область заняла второе место в СЗФО по устойчивости развития туризма

16:58, 13 декабря 2022, ПАИ

Псковская область заняла второе место в Северо-Западном федеральном округе и восьмую позицию в России по устойчивости развития туризма и индустрии гостеприимства в субъектах Российской Федерации, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Итоги обнародованы 13 декабря в ходе мероприятия на площадке пресс-центра ТАСС. По данным рейтинга, Псковская область имеет уровень «развитый». Наибольший показатель достигнут по инфраструктурно-экономическому блоку, куда входят восемь критериев, разбитых на два сегмента: развитие и интенсивность туризма.

Проект направлен на привлечение внимания к актуальным проблемам устойчивости развития туризма и вовлечение региональных органов исполнительной власти в сфере туризма в работу по ESG-трансформации системы управления туризмом в субъектах РФ.

Добавим, что исследование подготовлено Национальным рейтинговым агентством и ESG- лабораторией МГУ при поддержке комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Ростуризма, Русского географического общества и Общенационального союза индустрии гостеприимства.