Предложения псковичей учтут при разработке охранных зон центра города

22:35, 13 декабря 2022, ПАИ

Предложения о проектах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в исторической части Пскова, ожидают от жителей города. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Город должен развиваться, нельзя замереть во времени. Сейчас мы комплексно разработали проект и разбили историческую часть города на 14 зон. При этом информация, графика и режимы находятся в свободном доступе. На сайте комитета и научно-производственного центра есть ссылки на проекты, а также адрес почты, на которую можно направить замечания и предложения», — рассказал он.

Также по личному поручению губернатора Михаила Ведерникова создан совет по вопросам сохранения культурного наследия при правительстве Псковской области. «На заседании совета митрополит Псковский и Порховский Тихон поддержал эту работу, сказав, что любой город требует развития, но всякую вещь красит мера, а без меры превращается во вред», — добавил Вадим Нэдик.

«Предложения будут учитываться, разработанный проект будут согласовывать в Министерстве культуры, и если вопрос спорный, то направим разработку с предложениями», — отметил Вадим Нэдик.