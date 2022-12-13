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Общество

Умер кинокритик и бывший глава Госкино Армен Медведев

Бывший глава Госкино РФ, кинокритик и киновед Армен Медведев скончался во вторник на 85-м году жизни, пишет РИА Новости.

Сообщается, что кинокритик скончался около четырёх часов вечера.

Армен Медведев – кинокритик, киновед и кинопродюсер. Был главным редактором журнала «Искусство кино», а также возглавлял Госкино РФ. Долгое время был президентом ежегодного национального кинофестиваля «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 1993 года.

Был награжден призом «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие российского кино.
 

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