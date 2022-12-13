Модернизацию очистных сооружений завершили в Великих Луках

17:34, 13 декабря 2022, ПАИ

Работы по модернизации биологических очистных сооружений канализации завершились в Великих Луках. Проект реализован с участием средств Фонда развития территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

«Качественной коммунальной услугой обеспечено более 90 тысяч человек — все население муниципального образования», — говорится в сообщении.

Необходимость проведения модернизации очистных сооружений связана с длительным сроком эксплуатации устаревшего оборудования, которое использовалось более 40 лет и находилось в предаварийном состоянии.

Проект реализован в два этапа. В 2021 году проведена реконструкция второй очереди зданий и сооружений очистки стоков на биологических очистных сооружениях. «Это позволило улучшить качество очищенной воды, сбрасываемой в природный водоток — реку Лазавица и далее — в реку Ловать. Кроме того, выполнение работ позволило механизировать процесс очистки стоков», — отметили в пресс-службе.

В ноябре этого года был завершен второй этап — модернизация воздуходувной станции и аэротенков на очистных сооружениях. Для эффективного удаления органических загрязнений, в том числе таких, как азот и фосфор, было принято решение модернизировать аэротенки с внедрением технологии с делением на зоны дефосфотации, денитрификации и нитрификации. За счет большей подачи кислорода в аэротенки увеличена глубина очистки, что улучшит качество сбрасываемой воды. Замена воздуходувного и насосного оборудования обеспечила уровень надежности биологической очистки сточных вод, а использование энергоэффективных насосов способствует снижению энергопотребления системы водоотведения.

«Первые результаты лабораторных исследований уже показали улучшение качества очищенных сточных вод», — рассказали в правительстве.

В результате модернизации фактическая мощность очистных сооружений увеличилась до 30 тысяч кубометров в сутки. Экономический эффект от реализации проекта даст экономию в затратах на потреблении электроэнергии в размере 264 тысяч кВт/ч на сумму 1,7 миллиона рублей в год.