Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Модернизацию очистных сооружений завершили в Великих Луках

Работы по модернизации биологических очистных сооружений канализации завершились в Великих Луках. Проект реализован с участием средств Фонда развития территорий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

«Качественной коммунальной услугой обеспечено более 90 тысяч человек — все население муниципального образования», — говорится в сообщении. 

Необходимость проведения модернизации очистных сооружений связана с длительным сроком эксплуатации устаревшего оборудования, которое использовалось более 40 лет и находилось в предаварийном состоянии.

Проект реализован в два этапа. В 2021 году проведена реконструкция второй очереди зданий и сооружений очистки стоков на биологических очистных сооружениях. «Это позволило улучшить качество очищенной воды, сбрасываемой в природный водоток — реку Лазавица и далее — в реку Ловать. Кроме того, выполнение работ позволило механизировать процесс очистки стоков», — отметили в пресс-службе.  

В ноябре этого года был завершен второй этап — модернизация воздуходувной станции и аэротенков на очистных сооружениях. Для эффективного удаления органических загрязнений, в том числе таких, как азот и фосфор, было принято решение модернизировать аэротенки с внедрением технологии с делением на зоны дефосфотации, денитрификации и нитрификации. За счет большей подачи кислорода в аэротенки увеличена глубина очистки, что улучшит качество сбрасываемой воды. Замена воздуходувного и насосного оборудования обеспечила уровень надежности биологической очистки сточных вод, а использование энергоэффективных насосов способствует снижению энергопотребления системы водоотведения.

«Первые результаты лабораторных исследований уже показали улучшение качества очищенных сточных вод», — рассказали в правительстве. 

В результате модернизации фактическая мощность очистных сооружений увеличилась до 30 тысяч кубометров в сутки. Экономический эффект от реализации проекта даст экономию в затратах на потреблении электроэнергии в размере 264 тысяч кВт/ч на сумму 1,7 миллиона рублей в год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 декабря 2022

ВИДЕО Неделя креативной экономики в Пскове
13 декабря 2022

Скорректировать параметры бюджета ФОМС за 2022 год предстоит депутатам
13 декабря 2022

Что необходимо для получения единого пособия, объяснила Елена Бибикова

13 декабря 2022

«На вокзале ночевали»: Юлия Пересильд вспомнила о поступлении в московские вузы
13 декабря 2022

Псковская область заняла второе место в СЗФО по устойчивости развития туризма
13 декабря 2022

Слияние ПФР и ФСС позволит принимать псковичей в режиме одного окна

13 декабря 2022

Госдума продлила мораторий на наказания за валютные нарушения
13 декабря 2022

Сладости и одежду передали псковские организации бойцам СВО

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...