К собственнику заброшенного здания на улице Герцена в Пскове подали иск

21:01, 13 декабря 2022, ПАИ

Списки нерадивых пользователей памятников культуры составили в Псковской области. Об этом сообщил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам специалиста, в первой пятёрке памятники в исторической части Пскова, которые заброшены более пяти лет. При этом в районах также много объектов в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, множество памятников находится в собственности федеральной казны, но «у нас с ними [с управлением Росимущества по Новгородской и Псковской областям. — ПАИ] плодотворное сотрудничество, и проекты, которые мы планируем совместно, реализуются».

Также Вадим Нэдик рассказал, что комитет направил иск в Арбитражный суд Псковской области для изъятия из собственности объекта культурного наследия — дома Седельщикова на улице Герцена, 5 в Пскове.

«Мы находимся в самом сердце Пскова, в Финском парке, и смотрим на тот берег Псковы, а видим производственное помещение — красное кирпичное здание, которое вгоняет нас в уныние», — отметил председатель комитета.

Он также уточнил, что здание может вернуться в собственность Псковской области, а затем его продадут на торгах. «Хозяин забирает себе то, что получено на аукционе, за минусом расходов на сам аукцион. Это хороший мотив для собственников: не хочешь содержать — продавай», — добавил Вадим Нэдик.

«Герцена, 5 — это пока только самое начало, причём прокуратура также не бездействует», — заключил эксперт.