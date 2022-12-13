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Культура

Псковская центральная библиотека приглашает на творческий вечер писателя Татьяны Дубровской

Обложка новой книги Татьяны Дубровской. Фото центральная библиотека.

16 декабря в 17:00 центральная городская библиотека приглашает на творческий вечер члена Союза писателей России Татьяны Дубровской «Псков – родина моей души», сообщили методисты библиотеки.

На вечере пройдет презентация новой книги автора, сборника стихов «Проходя близ моря Галилейского». В презентации примут участие дизайнер и иллюстратор книги Лилия Момотова, композитор Борис Федотов и преподаватели детской музыкальной школы имени Римского-Корсакова города Пскова, которая в этом году отмечает 95 лет со дня основания. На вечере будет исполнен библейский триптих Бориса Федотова.

Татьяна Дубровская – крупнейший псковский прозаик наших дней, автор книг – «В сторону от Михайловского» (1980), «Турецкий марш» (1985), «На следующий год в Иерусалиме» (2017). Закончила Петрозаводскую консерваторию. Печаталась в журналах «Юность», «Огонек», «Современник» и других.

Татьяна Дубровская неразрывно связана с Псковской землей, она родилась в деревне Поляково Красногородского района Псковской области. Синяя Никола – деревня на юге Красногородского района, родовое гнездо Татьяны Дубровской. Там родился ее отец. В этой деревне вместе с жителями тех мест она сейчас восстанавливает Никольский храм. Общественная деятельность Татьяны Дубровской началась раньше: в конце прошлого века она вместе с общиной архимандрита Зинона восстанавливала храм Иоанна Предтечи и Мирожский монастырь в Пскове.

Татьяна Дубровская работает в псковской музыкальной школе имени Римского-Корсакова и с удовольствием сыграет на вечере «в четыре руки» с композитором Борисом Федотовым, своим учеником, героем ее рассказа «Маэстрик».

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