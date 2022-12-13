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Общество

Специалисты сферы туризма Псковской области устанавливают деловые контакты в Республике Беларусь

Посещение центра ремёсел. Фото ТИЦ Псковской области.

С 12-14 декабря 2022 года в Республике Беларусь проходит информационный тур для специалистов сферы туризма Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в туристском информационном центре Псковской области.

Директор туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко Лариса и президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова по приглашению председателя Новогрудского районного исполнительного комитета посещают г. Новогрудок Гродненской области и г. Несвиж Минской области.

В программе информационного тура запланировано проведение круглого стола с участием представителей туристической индустрии Гродненской (РБ) и Псковской (РФ) областей. Обе стороны выступят с презентациями туристического потенциала.

Также информационный тур включает в себя:
- знакомство с туристическим потенциалом костела Св. Казимира
- посещение агроэкоусадьбы «Литовка»
- посещение Дома-музея Адама Мицкевича
- посещение Новогрудского районного центра ремесел
- мастер-класс по вытинанке-выбиванке (нематериальное культурное наследие)
- посещение туристско-информационного центра г. Новогрудок Туринфоцентр Новогрудок
и многое другое.

«Благодарим коллег, соседей и друзей за теплый прием, насыщенную программу. Сделаем всё для качественного плодотворного развития туристских связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией! Уверены, что результатом встречи станет особый толчок в развитии российско-белорусского сотрудничества в сфере туризма», - заявила Лариса Семашко. 

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