Специалисты сферы туризма Псковской области устанавливают деловые контакты в Республике Беларусь

18:29, 13 декабря 2022, ПАИ

С 12-14 декабря 2022 года в Республике Беларусь проходит информационный тур для специалистов сферы туризма Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в туристском информационном центре Псковской области.



Директор туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко Лариса и президент ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова по приглашению председателя Новогрудского районного исполнительного комитета посещают г. Новогрудок Гродненской области и г. Несвиж Минской области.



В программе информационного тура запланировано проведение круглого стола с участием представителей туристической индустрии Гродненской (РБ) и Псковской (РФ) областей. Обе стороны выступят с презентациями туристического потенциала.



Также информационный тур включает в себя:

- знакомство с туристическим потенциалом костела Св. Казимира

- посещение агроэкоусадьбы «Литовка»

- посещение Дома-музея Адама Мицкевича

- посещение Новогрудского районного центра ремесел

- мастер-класс по вытинанке-выбиванке (нематериальное культурное наследие)

- посещение туристско-информационного центра г. Новогрудок Туринфоцентр Новогрудок

и многое другое.

«Благодарим коллег, соседей и друзей за теплый прием, насыщенную программу. Сделаем всё для качественного плодотворного развития туристских связей между Республикой Беларусь и Российской Федерацией! Уверены, что результатом встречи станет особый толчок в развитии российско-белорусского сотрудничества в сфере туризма», - заявила Лариса Семашко.