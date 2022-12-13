В Псковской области из всех услуг более всего подорожало рытьё могил

20:22, 13 декабря 2022, ПАИ

В ноябре 2022 года по сравнению с октябрем 2022 года индекс потребительских цен в Псковской области составил 100,5 %, подсчитал Пскостат. На значение индекса потребительских цен в равной степени оказал влияние рост цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, которые подорожали за месяц на 0,5 %. Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на рытьё могил.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на свежие огурцы (на 30,1 %), апельсины (на 18,7 %), свежие помидоры (на 13,2 %), мягкие, глазированные шоколадом конфеты (на 6,0 %), зелень (на 5,4 %), мороженую разделанную рыбу, кроме лососевых пород (на 4,6 %), пшеничную муку (на 4,5 %).

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Больше всего подешевели свёкла (на 8,4 %), крупа гречневая, ядрица (на 7,4 %), чеснок (на 6,9 %), морковь (на 6,6 %), овощные консервы для детского питания (на 5,7 %), мороженые кальмары и яблоки (на 4,6 %), капуста белокочанная (на 4,2 %), шоколад (на 4,1 %).

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на аскорбиновую кислоту (на 16,4 %), поливитамины (на 5,9 %), аллохол (на 4,2 %), натрия хлорид (на 3,5 %), цитрамон (на 3,4 %). Наибольшее снижение цен отмечено на бисопролол (на 4,1 %), перекись водорода (на 4,0 %).

Из наблюдаемых непродовольственных товаров первой необходимости более всего подорожали стиральный порошок (на 5,8 %), сухие корма для домашних животных (на 3,7 %), женские гигиенические прокладки (на 1,5 %), туалетное мыло (на 1,3 %). Наибольшее снижение цен наблюдалось на детские бумажные подгузники (на 4,2 %), зубные щетки (на 1,9 %), зубную пасту (на 1,7 %).

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали уголь (на 12,7 %), свежесрезанные цветы (на 9,0 %), дрова (на 6,7 %), сапоги, ботинки мужские, зимние, с верхом из натуральной кожи (на 4,8 %), майки, футболки женские (на 4,7 %), пелёнки для новорождённых (на 4,2 %), детский пластмассовый конструктор (на 4,0 %), крем для рук, швейные машинки (на 3,9 %), энергосберегающие лампы, мойки из нержавеющей стали для кухни (на 3,7 %), навесное зеркало для ванной комнаты (на 3,5 %).

Более всего подешевели детские колготки (на 6,2 %), бритвенные одноразовые станки (на 5,7 %), гель для душа (на 4,4 %), домашняя обувь для детей (на 3,9 %), двухкамерные холодильники (на 3,5 %), флеш-накопители USB, смартфоны (на 3,1 %), домашняя обувь для взрослых (на 3,0 %), миксеры и блендеры (на 2,9 %).

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на полёт в салоне экономкласса самолёта (на 30,6 %), пересылку простого письма (на 8,0 %), абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи (на 4,9 %), дополнительные занятия для детей дошкольного возраста (на 4,5 %). Из бытовых услуг значительнее других выросли цены на рытьё могилы – на 4,6 %.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на проживание в гостинице 2* (на 17,6 %), поездку на отдых в ОАЭ (на 12,1 %), поездку на отдых в Египет (на 11,5 %), проживание в гостинице 4* (на 8,4 %), пребывание в доме отдыха, пансионате (на 7,3 %), услуги железнодорожного транспорта (на 4,6 %).