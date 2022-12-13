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Происшествия

Два подростка из Великих Лук подозреваются в краже денег с карты товарища

В Великих Луках двое подростков подозреваются в краже денег с банковского счёта, сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области.

Следователи возбуждили уголовное дело в отношении двух 17-летних учащихся одного из колледжей города Великие Луки: они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с банковского счёта).

По версии следствия, 29 ноября 2022 года подозреваемые, желая разыграть сверстника, спрятали его телефон, который последний оставил в раздевалке завода, где они вместе проходили практическую стажировку. В дальнейшем, увидев под чехлом телефона банковскую карту, они взяли её и совершили покупку в одном из торговых павильонов города Великие Луки, таким образом похитив денежные средства с банковского счёта потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Уголовное дело находится в производстве следственного управления в связи совершением указанного тяжкого преступления несовершеннолетними, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством относится к исключительной компетенции следственных органов Следственного комитета Российской Федерации.  

Следственное управление разъясняет, что противоправное безвозмездное обращение чужого имущества (денег) в пользу виновного с причинением ущерба — это уголовно наказуемое хищение. Если человек потратил деньги с банковского счёта, к которому привязана найденная карта, без ведома и без согласия его владельца, то он совершил преступление. Оплата товаров чужой картой считается кражей, совершённой с банковского счёта. Санкция данной статьи альтернативная и предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до полумиллиона рублей, а также лишение свободы на срок до 6 лет.

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