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Интеллектуальный турнир для молодёжи и старшего поколения прошёл в Пскове

На память игроки получили календари. Фото благотворительного фонда «Долго и счастливо»

Какое отношение имеет имя Виталий к здоровью? Чем была испорчена первая пластинка с композицией «Тёмная ночь»? Когда отмечается Всемирный день снеговика и зачем ему метла? Что общего между Петром I и прорубью? На эти и другие вопросы искали ответы участники интеллектуального квиза, который прошёл 10 декабря в креативном пространстве «Культура» Псковской областной библиотеки им. Курбатова. Об этом ПАИ сообщила руководитель благотворительного фонда «Долго и счастливо».

Формат интеллектуального времяпрепровождения в виде квиза довольно популярен в псковском сообществе, но в основном эти игры проводятся только для молодёжи. На этот раз и для старшего поколения появилась возможность блеснуть эрудицией: актив регионального отделения Союза пенсионеров и Совет по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе вместе провели товарищеский матч.

Игру провёл ведущий клуба интеллектуальных игр «Краски интеллекта» Антон Усик. Участники квиза смогли попробовать свою эрудицию в разных областях — музыки, науки, истории, культуры. Между собой соревновались три команды — «Виктория», «Весёлые девчата» и «Счастливы вместе».

Третье место заняла команда «Весёлые девчата», серебро досталось команде «Счастливы вместе», а первый приз получила команда, выбравшая название «Виктория».

После игры участники смогли пообщаться за чаем с пирогами в неформальной обстановке и обменяться впечатлениями. «Приглашайте нас чаще, если есть такая возможность», — отметили участники.

Организатор мероприятия — региональное представительство благотворительного фонда помощи пожилым «Долго и счастливо» при поддержке Псковского благотворительного фонда «Добрый город».
 

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