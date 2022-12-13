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Общество

В больницы Петербурга ограничили доступ в связи с ростом заболеваемости ОРВИ

Допуск посетителей в больницы Санкт-Петербурга временно запрещён на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача города, руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, пишет издание «Газета.ru».

«Запретить допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжёлыми и лежачими пациентами», — говорится в документе.

Кроме того, постановлением во всех стационарных и амбулаторных медицинских организациях города вводится масочный режим.

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