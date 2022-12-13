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Прокуратура выявила нарушения безопасности на вокзале Пскова работниками досмотра

На вокзале Пскова транспортная прокуратура обнаружила нарушения досмотра пассажиров. Фото Wikimedia. Лицензия Creative Commons

Псковская транспортная прокуратура выявила факты необеспечения порядка досмотра отдельных категорий физических лиц при их перемещении в зону транспортной безопасности железнодорожного вокзала на станции Псков. Об этом ПАИ сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

Установлено, что работники подразделения транспортной безопасности, будучи проинформированными гражданами о противопоказаниях к их обследованию с применением средств досмотра, ручным (контактным) способом вышеуказанных граждан не осматривают. Не проведя досмотр указанным способом, отказывают гражданам в пропуске в зону транспортной безопасности.

В этой связи Псковский транспортный прокурор внёс представление руководителю предприятия, обеспечивающего на данном объекте железнодорожного транспорта транспортную безопасность. Устранение нарушений поставлено на контроль.

Согласно п. 58 Правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, утверждённых приказом Минтранса России от 23.07.2015 № 227, императивно предписано, что физические лица, имеющие имплантированные аппараты, стимулирующие сердечную деятельность, а также лица с ограниченными возможностями здоровья при наличии медицинских документов и (или) информировании ими работников досмотра о противопоказаниях к обследованию таких лиц с применением средств досмотра досматриваются ручным (контактным) способом.

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