В России создали уникальную вакцину против аллергии на кошек
Вакцина от аллергии на кошек, разработку которой вели учёные из Сеченовского университета вместе с коллегами из Венского медицинского университета, успешно прошла доклинические исследования и готова к клиническим испытаниям. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на пресс-службу Сеченовского университета.
«Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене», — сказал руководитель проекта, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.
По его словам, это была долгая и сложная работа, «но это того стоило».
«Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023–2024 годах, и последующая регистрация вакцины», — указал Караулов.
Как отметили в пресс-службе, этот препарат не имеет аналогов в мире, он является безопасным и эффективным против всех кошачьих аллергенов.
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