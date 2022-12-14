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Псковичам объяснили, кто может получить льготную пенсию в 2023 году

Льготную пенсию в 2023 году смогут получить те псковичи, которые имеют право на досрочные пенсии, объяснила заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Речь идет о людях, у которых вредные и тяжелые условия труда. Также это касается матерей, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, они уходят на пенсию в 50 лет. На четыре года пенсионный возраст снижается и у матерей, которые имеют четверых детей, но они могут уйти на пенсию не раньше 55 лет. Мамы, которые родили и воспитали до восьми лет трех детей, работают на три года меньше, но тоже уходят на пенсию не раньше 55 лет.

«И еще одна категория у нас пойдет на пенсию, я очень рада, что это случилось, свершилось, – это наши мужчины, которые имеют 42 года стажа и которые служили в армии по призыву. Мы встречались и говорили о том, что мы работаем над этой темой с 2019 года. Был принят закон о досрочном назначении пенсии мужчинам с 42 годами стажа, женщинам – с 37 годами стажа. Если они этот стаж имеют, они могут уйти на пенсию на два года раньше общеустановленного, но не раньше чем в 60 и 55 лет соответственно», - сказала Елена Бибикова.

Гостья студии отметила, что учитывается только период работы, даже время по уходу за ребенком до полутора лет не включается в этот стаж. При этом она обратила внимание, что с 24 февраля текущего года период службы в армии включается в стаж независимо от того, когда проходила служба в армии. «Например, мужчина был призван в армию в 1960 году, отслужил до 1962 или 1963 года, обращался за пенсией в декабре месяце – ему отказали, потому что без службы в армии не было 42 лет стажа, сейчас он обращается – ему пенсия будет назначена, если у него право было в декабре, с 24 февраля текущего года», - пояснила сенатор.

Ранее Елена Бибикова рассказала, как увеличить пенсионный коэффициент.

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