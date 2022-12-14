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Общество

На сколько повысят пенсии в 2023 году, рассказала Елена Бибикова

Страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России будет проиндексирован на 4,8 % с 1 января 2023 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

Она отметила, что в абсолютной величине это составит не менее тысячи рублей к среднему размеру пенсии.

Также, по ее словам, ежегодно с 1 февраля увеличиваются размеры ежемесячных денежных выплат, положенных ветеранам боевых действий, инвалидам и другим получателям, у которых были раньше льготы. «Сейчас мы закон о бюджете приняли, заложена прогнозная еще величина индексации по этому году, она будет известна только в январе. Так вот, пока с 1 февраля заложено повышение ЕДВ на 12,4 %», - уточнила сенатор.

Третья дата – это 1 апреля, когда увеличиваются государственные социальные пенсии, продолжила Елена Бибикова. Речь идет о пенсиях, которые устанавливаются на пять лет позже, либо о пенсиях по инвалидности для тех, кто никогда не работал. «У них увеличение также с учетом промежуточной индексации. Увеличение составляет 13,6 % (по-моему, не ошибаюсь), а индексация пособия будет, пенсии этой, 3,3 % с 1 апреля. Если брать промежуточную индексацию апрель 2022-го – апрель 2023-го, это 13,6 %, все правильно», - сказала гостья студии.

С 1 августа индексируются пенсии только неработающим, эта норма сохраняет свое действие. Что касается работающих пенсионеров, то им производится ежегодный перерасчет пенсий начиная с 1 августа, и в этом году он тоже будет проводиться, напомнила сенатор.

«И еще не могу на один момент не обратить внимание. У нас в регионе достаточно большое количество людей, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Они получают не пенсии, а суммарный доход: ни один неработающий пенсионер не может получать совокупную выплату ниже прожиточного минимума. Их много, по-моему, больше 20 тысяч в регионе. Прожиточный минимум утверждается ежегодно. В нашем регионе на федеральном уровне он утвержден, 12 363 рубля, в прошлом году 11 с небольшим было. И у нас в области при принятии бюджета будет тоже эта величина зафиксирована», - добавила Елена Бибикова.

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