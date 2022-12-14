Инфекционист перечислил ограничения для корпоративов из-за COVID-19

09:10, 14 декабря 2022, ПАИ

Устраивать корпоративные праздники можно без каких-либо коронавирусных ограничений, но следует помнить, что COVID-19 не единственный возбудитель инфекций, поэтому при высокой заболеваемости гриппом стоит задуматься о целесообразности массовых мероприятий, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

«На сегодняшний момент Роспотребнадзор отменил все ограничительные мероприятия, но, тем не менее, нужно помнить, что коронавирус далеко не единственный представитель респираторных инфекций, которые у нас есть», - сказал Сергей Вознесенский, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в последние недели появляется все больше больных гриппом, поэтому забывать о нем не стоит. Кроме того, по словам специалистов, если будет преодолен эпидемический порог по гриппу, то в этом случае следует задуматься о целесообразности массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил выплатить новогодние премии вместо корпоративов. По его личному мнению, отмечать праздник в привычном формате сейчас неуместно.