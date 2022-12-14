Небольшой снег и -4 градуса ожидается сегодня в Пскове

09:42, 14 декабря 2022, ПАИ

Облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег прогнозируют синоптики в Псковской области 14 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ожидается ветер южных направлений, умеренный. Температура днем составит от -2 до -7, ночью - от -7 до -12 градусов.

В Пскове пройдет небольшой снег. Температура днем - от -2 до -4, ночью - от -9 до -11. В Великих Луках преимущественно без осадков. Температура днем - от -3 до -5, ночью - от -10 до -12 градусов.