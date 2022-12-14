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Спорт

Псковские шахматисты завершили спортивный сезон

Фото: Федерация шахмат Псковской области

Псковские шахматисты завершили спортивный сезон чемпионатом. В нем приняли участие команды районов и городов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной федерации шахмат.

В соревнованиях приняли участие 14 сборных муниципальных образований Псковской области. В частности, были участники из Бежаницкого, Великолукского, Куньинского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Островского, Печорского, Плюсского, Псковского, Пыталовского и Струго-Красненского районов, а также из Великих Лук и Пскова. 

Шахматисты вступили в двухдневную борьбу за чемпионский титул по круговой системе: каждая команда должна была сыграть со всеми своими соперниками.

Чемпионами по итогам соревнований стали великолучане, они набрали 59 очков. Всего лишь на пол-очка от них отстала команда Пскова. Третье место заняла команда из Псковского района.

Организаторами турнира выступила областная федерация шахмат и региональный центр шахматного образования и спорта при поддержке комитета по спорту Псковской области. Обслуживала чемпионат бригада судей в составе международного арбитра Дмитрия Шахова, судей первой категории Александра Шпака и Андрея Лилейкина, а также судьи второй категории Сергея Арефьева.

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